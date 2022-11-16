Meclis Başkanı Töre, görev süresi sona eren Başçeri’yi kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki görev süresi sona eren Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’yi kabul etti.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, 4 yıllık görev süresinin sona erdiğini anımsatarak, bundan sonraki günlerde KKTC’nin çok daha parlak günlere ulaştığını görmeyi arzu ettiğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında Kıbrıs’ta yürütülen milli davanın her zaman Anavatan Türkiye ile birlikte yürütüldüğü söyleyerek, bu nedenle burada görev yapmanın büyük bir onur olduğunu kaydetti.

Başçeri’nin Kıbrıs Türk halkı ile diyaloğu çok iyi olan bir Büyükelçi olarak hafızlarda yer edineceğine olan inancını dile getiren Töre, onun zamanında Anavatan Türkiye tarafından Kıbrıs Türk halkı için çok önemli projelerin yapıldığını ya da başlatıldığını belirtti.

Töre, verdiği hizmetlerden dolayı Kıbrıs Türk halkı ve Cumhuriyet Meclisi’ne mensup milletvekilleri adına teşekkür ederken yeni alacağı görevlerinde kendisine başarılar diledi.

Kabulde Meclis İdari Amiri Yasemi Öztürk, Başkanlık Divanı üyesi Milletvekilleri Fırtına Karanfil ve Hasan Küçük’ün yanı sıra Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat, İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.