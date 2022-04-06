Meclis Başkanı Töre, Kuzey Kıbrıs Turkcell Heyetini Kabul Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kuzey Kıbrıs Turkcell heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Töre’ye yeni görevinde başarı diledi, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Kuzey Kıbrıs Turkcell yetkilileri dijital sosyal sorumluluk platformu olan “gonuldenbagliyiz.biz” üzerinden bağış yapan Töre’ye sertifikasını takdim etti.

Meclis Başkanı Töre, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Meclis Divan heyetinden UBP milletvekilleri Alişan Şan ve Hasan Küçük ile Meclis Genel Sekreteri Seral Fırat ve Özel Kalem Müdürü Mustafa Çaluda da kabulde hazır bulundu.