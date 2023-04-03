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Meclis Başkanı Töre, Malatyalılar Kültür Derneği Genel Kurulu'na katıldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Malatyalılar Kültür Derneği 5. Genel Kuruluna katıldı. 
Meclis Başkanı Töre, Malatyalılar Kültür Derneği Genel Kurulu'na katıldı

Meclis Basın Bürosu'nun açıklamasına göre, Töre, genel kurulda yaptığı konuşmada herkesin bu adaya Anadolu’nun farklı bölgelerinden farklı tarihler aralığında geldiğini ifade ederek, herkesi birleştirenin Türk Milleti olmak olduğunu söyledi. 

Töre, Türk Milletinin mensubu olmaktan her zaman şeref duyduklarını kaydederek KKTC’nin kendileri için milli bir devlet olduğunu belirtti. 

Atatürk’ün “Bağımsızlık benim kaderimdir” sözünü anımsatan Töre, milli davanın böyle savunulabileceğini vurguladı ve “Binlerce şehidin arkasından yürümeye biz daima hazırız. Bizim canımız o aziz şehitlerin canlarından daha kıymetli değildir. Onun için davamız boyunca gerekirse yeniden can vermeye hazırız.” dedi.

Töre, KKTC’den hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini belirterek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın girişimleri ile adanın suya kavuştuğunu anımsattı ve yakın zamanda da elektik hattı için çalışmaların devam ettiğini kaydetti. 

Bazı kesimlerin Türkiye için “Anavatan” demeye çekindiğini dile getiren Töre “İyi ki anamız var. Anavatanımız var. İyi ki biz de Türk milletinin şerefli mensuplarıyız. Ne mutlu Türk'üm diyene.” diyerek sözlerini tamamladı.

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