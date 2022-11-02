Meclis Başkanı Töre, Şentop'la görüştü!

Aldığı davet üzerine Ankara ve Konya'da Konferanslar vermek üzere Türkiye'de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Aldığı davet üzerine Ankara ve Konya'da Konferanslar vermek üzere Türkiye'de bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Başkanlık makamında yer alan ve yaklaşık 1 saat süren görüşmede KKTC'nin Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu da yer aldı.

Görüşmede iki ülke Meclis'leri arasında işbirliklerinin geliştirilmesi güncel konularda görüş alışverişinde bulunuldu.



Ankara ve Konya'da bazı temaslar yapması ve Üniversitilerde konferanslar vermesi beklenenen Başkan Töre, Cuma akşamı KKTC'ye dönecek.