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Meclis Başkanı Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefleri Terhis törenine katıldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Güzelyurt Bölge Müdürlüğü Halk Örgütü Mükellefleri terhis törenine katıldı.
Meclis Başkanı Töre, Sivil Savunma Halk Örgütü Mükellefleri Terhis törenine katıldı

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Töre, etkinlikte yaptığı konuşmada, 1963 yıl doğumlu olan bu grubun Kıbrıs meselesinin çok alevlendiği bir dönemde dünyaya geldiğini vurguladı. 

Töre Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş aşamasını anımsatarak Rumların 3 yıl sonra Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal ettiğini söyledi.

“Elbette Kıbrıs’ta barış Dünya’da barış” diyen Başkan Töre, barışı yaşarken devletten ve egemenlikten vazgeçilmeyeceğinin vurgusunu yaptı.

Başkan Töre, 1963’den 1974’e Kıbrıs Türk halkının geçtiği süreçlerin daima iyi bilinmesi gerektiğini belirtti.

Bugün Sivil Savunma teşkilatının ihtiyaçları olsa dahi çok ileri noktaya gelindiğini vurgulayan Töre, Sivil Savunma Teşkilatı’nın sadece arama kurtarma değil vatan ve bayrak sevgisini de işleyen bir kurum olduğunu ifade etti.

Kemal Atatürk’ün sözü olan Cumhuriyet en büyük eserimizdir” sözünü hatırlattı.

O zor yılların geride kaldığına değinen Töre, “Allah bizi devletsiz bırakmasın. Türk ordusundan ayırmasın.” dedi.

Töre, konuşmasının ardından terhis belgelerini verdi.

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