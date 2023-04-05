Meclis Başkanı Töre’den Avukatlar Günü mesajı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, tüm avukatların Avukatlar Günü’nü kutladı.

Töre, Meclis Basın Bürosu aracılığıyla yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

“Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir. Avukatlık mesleği bu kutlu temel üzerinde yükselmektedir. Bağımsız ve tarafsız yargının kurucu unsuru, adil yargılanma ilkesinin güvencesi avukatlık mesleğini hukukun üstünlüğüne bağlı olarak ifa eden, hak ve özgürlüklerin savunucusu, hukuk devletinin güvencesi, adaletin temsilcisi olan tüm avukatların Avukatlar Günü’nü içtenlikle kutlarım.”