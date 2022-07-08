Meclis Başkanı Töre’den bayram mesajı

Töre, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında, tüm İslam Aleminin Kurban Bayramı kutladı; Kıbrıs Türk halkına ve Anavatan Türkiye’ye esenlik, barış, huzur ve sağlık dolu bir Bayram diledi.

Ülkenin zor günlerden geçtiğini, ekonomik sıkıntılar, daha birkaç gün önce ciğerlerini yakan orman yangınları ve bir takım diğer zorlukların herkesi üzdüğünü ve moralleri bozduğunu kaydeden Töre, mesajında şunları kaydetti:

“Mübarek Kurban Bayramı’nın moralimizin yükselmesine ve geleceğe umutla bakmamıza vesile olmasını diliyorum.

Başta gençlerimiz olmak üzere herkes bilmelidir ki, sorunları çözmek, zorlukları aşmak ve daha iyi bir ülke inşa etmek ulusal vazifemizdir. Çalışarak, daha iyisini, güzelini ve doğrusunu yaparak umudu, sevinci ve refahı elde etmek elimizdedir. Bugünkü sorunlar ne aşılmazdır ne de kalıcıdır. Yeter ki yurdumuzdan, ulusumuzdan ve kendimizden umudu kesmeyelim.

Kurban Bayramı’nda yitirdiklerimizi hatırlayalım, yanımızda olanların kıymetini bilelim ve dargınlıkları, küslükleri geride bırakalım. Bugünlere gelmemizde emeği geçen büyüklerimizi saygı ve sevgiyle anarken, aziz şehitlerimize rahmet diliyorum.”