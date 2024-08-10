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Meclis Başkanı Töre’den Macaristan’da temaslar

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Macar Turan Vakfı’nın davetiyle Büyük Hun Türk Kurultayı’na katılmak amacıyla bulunduğu Macaristan’da temasları kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Budapeşte Temsilciliğini ziyaret etti.
Meclis Başkanı Töre’den Macaristan’da temaslar

Töre’yi temsilciliğe gelişi sırasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Budapeşte Temsilcilisi Çağrı Kalfaoğlu karşıladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Töre, burada yaptığı konuşmada KKTC’nin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de temsilcilik açmasının ve faaliyetlerde bulunmasının önemine değinerek Macar halkının Türk dostu olduğunu belirtti.

Macaristan’ın Türk halkıyla birlikte birçok ortak etkinlik düzenlendiğini anımsatan Töre, kendisinin de Hun-Türk Kurultayı'na katılacağını söyledi.

Töre, tüm sıkıntı ve zorluklara rağmen hizmet veren temsilciliğin ileride konsolosluk veya büyükelçiliğe dönüşebileceğini kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Macaristan’ın Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci olduğunu belirten Töre, her iki ülkenin de gelecek de tam üye olmasını diledi.

Türkiye Büyükelçisi ile görüşme

Başkan Töre, ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Budapeşte Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu’nun onuruna verdiği yemeğe katılırken, yine Büyükelçi Ekşioğlu’nun Büyük Hun Türk Kurultayı’na katılmak amacıyla Macaristan’da bulunan heyetler için verdiği kahvaltıda da yer aldı.

Gül Baba Türbesi’ne ziyaret

Töre, Budapeşte’de bulunan Türk-Macar dostluğunun simgesi konumunda olan Gül Baba Türbesi’ne de ziyaret gerçekleştirdi.

TİKA tarafından restorasyonu yapılan ve Avrupa’nın en kuzeyindeki Osmanlı dönemi eseri olma özelliği taşıyan türbe ile ilgili ziyarette Başkan Töre, TİKA yetkililerden bilgi aldı.

 

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