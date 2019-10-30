Meclis Başkanı Uluçay El-Sen yönetimini kabul etti

Meclis Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonunda yer alan kabulde konuşan EL-SEN Genel Sekreteri Ersan Kaşif, Meclis’in yoğun bir dönem içerisinde olduğunu gözlemlediklerini ve bu çerçevede özellikle çalışanları da ilgilendiren yasa çalışmaları hakkında bilgiler almak ve görüşlerini belirtmek istediklerini söyledi.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da, komite çalışmalarında yasalarla ilgili sivil toplum örgütleri ve sendikaların katkı koymasını her zaman önemsediklerini belirtti. Bunun yasama faaliyetlerinin uygulanabilir ve sonuç alıcı olması açısından da önemli olduğunu dile getiren Uluçay, bu anlamda her zaman katkı beklediklerini vurguladı.

Elektrik Kurumunun ülke açısından değeri büyük olan bir kurum olduğunu söyleyen Uluçay, ülkenin varoluş mücadelesinde gerek geçmişte gerek ise bugün ve gelecekte kurumun varlığının yanısıra, sendika ve çalışanların varlığının önemimi bildiklerini ifade etti. Uluçay, sendika üyeleri ve tüm çalışanlara işlerinde başarılar diledi.