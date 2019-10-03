  • BIST 102.251
  • Altın 276,532
  • Dolar 5,6858
  • Euro 6,2463
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Meclis Başkanı Uluçay, emekliye çıkan personele plaket verdi

» »
Cumhuriyet Meclisi’nde emekliye ayrılan personele Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay tarafından hizmet plaketi verildi.
Meclis Başkanı Uluçay, emekliye çıkan personele plaket verdi

Meclis’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meclis Mavi Salon’da düzenlenen etkinlikte, konuşan Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, görev sürelerini tamamlayıp emekliye ayrılan personelin Meclise büyük emek ve hizmetleri olduğuna işaret ederek bu hizmetleri hiç bir zaman unutmayacaklarını söyledi.

Emekliliğin insan hayatında yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirten Uluçay, emekliye ayrılan personelin bilgi ve birikimlerinden her zaman yararlanmak istediklerini belirtti.

Personele bundan sonraki hayatında aileleri ve sevdikleri ile sağlıklı ve mutlu bir hayat dileyen Uluçay, “Ülkemize ve özelde Meclis’imize verdiğiniz hizmetlerden ötürü teşekkür ederim” dedi.

Emekliye ayrılan personellere Başkan Uluçay tarafından hizmet plaketleri takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Engelliler Dayanışma Derneği'nin sosyal yardımlaşma çalışmaları devam ediyor03 Ekim 2019 Perşembe 16:19
  • İlker Kılıç için tören düzenlenecek03 Ekim 2019 Perşembe 16:15
  • YDP’den Eko Gün Festivali’nin boykot edilmemesi çağrısı03 Ekim 2019 Perşembe 16:02
  • TKP-YG: “3’lü ve 5’li zirveyi destekliyoruz”03 Ekim 2019 Perşembe 16:00
  • Türkiye'de dolandırıcılık: "Paralar KKTC'de bir holdingin hesabına aktarıldı”03 Ekim 2019 Perşembe 15:41
  • Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Maruf’ta temsil edildi03 Ekim 2019 Perşembe 15:30
  • Karmi ve Edremit’te yarın yarım saat elektrik kesintisi olacak03 Ekim 2019 Perşembe 15:19
  • DP heyeti, TDP’yi ziyaret etti03 Ekim 2019 Perşembe 14:27
  • Yine elektrik kesintisi!03 Ekim 2019 Perşembe 14:25
  • "Gizli ittifak kurmak" suçundan 6 kişi tutuklandı03 Ekim 2019 Perşembe 13:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti