Meclis Başkanı Uluçay halkın ve emekçilerin 1 mayıs işçi ve emekçi bayramını kutladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, halkın ve alın teriyle, emeğiyle hayatını kazan emekçilerin, 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı’nı kutladı.

Uluçay 1 Mayıs dolayısıyla yayınladığı mesajda, 1 Mayıs’ın; işçilerin, emekçilerin onurlu yaşam kavgasını, insanca çalışma koşullarını elde etme mücadelesini kutlama ve idrak etme günü olduğunu kaydetti.

Teberrüken Uluçay, mesajında şunları dile getirdi:

“Emekçiler, ulus, din, coğrafya, dil ve benzeri ayrımları aşarak birbiriyle dayanışma göstermiş, birlikte mücadele vermiş ve yeterli olmasa da bir takım asgari koşulların kabul görmesini sağlamıştır.

Bu mücadeleyi sürdüren, sömürü ve istismarın son bulması için yılmadan emek harcayanları, bu uğurda büyük fedakârlık yapanları selamlıyorum.

1 Mayıs günü vesilesiyle, ülkemizin kalkınmasına ve refahına katkı yapan tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun.”