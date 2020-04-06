Meclis Başkanı Uluçay İngiltere’de Hayatını Kaybeden Kıbrıslı Türkler İçin Mesaj Yayınladı

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, İngiltere'de hayatını kaybeden Kıbrıslı Türkler için mesaj yayınladı.

Uluçay, “Bu birliktelik, inanç ve güç ile elele vererek bu günlerin de geçeceğine olan inancım tamdır” diyerek, İngiltere’de ve yurtdışında yaşayan tüm Kıbrıslı Türklerden uzmanların tavsiye ettiği kurallara uymalarını istedi.

Meclis Başkanı Uluçay, mesajında şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türk halkının her zaman bir parçası olan İngiltere’de yaşayan kardeşlerimizin her geçen gün korona virüs kaynaklı hayatını kaybettiği haberleri bizleri derinden yaralamaktadır.

Çeşitli nedenlerle ve çeşitli zaman süreçlerinde vatanlarından ayrı hayatlarını İngiltere’de sürdüren kardeşlerimiz bilmelidirler ki, bizler her zaman ayrılmaz bir bütünün parçalarıyız.

Bu birliktelik, inanç ve güç ile elele vererek bu günlerin de geçeceğine olan inancım tamdır.

İngiltere’de ve yurtdışında yaşayan tüm kardeşlerimizin uzmanların tavsiye ettiği kurallara uymalarını diliyor, özellikle İngiltere’de hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm halkımıza başsağlığı diliyorum."