  • BIST 93.978
  • Altın 245,638
  • Dolar 5,9639
  • Euro 6,6575
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Meclis Başkanı Uluçay, TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği İle Türk Sanayi İşadamları Vakfı’nı kabul etti

» »
Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberüken Uluçay, TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu ile Türk Sanayi İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Meclis Başkanı Uluçay, TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği İle Türk Sanayi İşadamları Vakfı’nı kabul etti

Kabulde konuşan Veli Sarıtoprak, KKTC’de olmaktan dolayı Türk işadamları
Olarak mutlu olduklarını söyledi. KKTC’nin kendi evleri olduğunu dile getiren Sarıtoprak, Ankara’dan sivil toplum, dernek, cemiyet ve işadamlarını temsilen KKTC’de olmaktan son derece mutluluk duyduklarını söyledi.

Ankara’nın en etkin sivil toplum kuruluşlarından olan TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ile Türk Sanayi İşadamları Vakfı yöneticileri olarak KKTC’de bulunduklarını belirten Sarıtoprak, KKTC’de birçok üst düzey temas yaptıklarını kaydetti.

“Buranın fotoğrafını çekiyoruz. Sıkıntılarını öğrenmeye çalışıyoruz. Kıbrıslı işadamları ve sanayicilerle neler yapabiliriz. Ankara’da onlar için nasıl katkı sağlayabiliriz konularında temaslarımız oldu” diyen Sarıtoprak, Meclis Başkanı Teberüken Uluçay’a kabulden dolayı teşekkür etti.
  
ALLIOĞLU
                             
TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu da, dernek hakkında bilgi vererek amaçlarının üyelerarası ticareti dostluğu, arkadaşlığı, samimiyeti geliştirmek ve ortaklıklar kurmak olduğunu söyledi.

Allıoğlu, KKTC’de yoğun temaslar gerçekleştirerek ne tür işbirlikleri yapabilecekleri konusunda çalışmalar yapacaklarını kaydetti.             

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberüken Uluçay, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gerek hükümet gerek Meclis çalışmalarının ülkenin özellikle ekonomik gelişmesinde çok önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Uluçay, birtakım hedefler çerçevesinde ülkeyi daha ileriye götürmek için üzerlerine düşeni yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Daha çok yapılacak işler olduğunu dile getiren Uluçay, ülkenin kalkınmaya hazır bir pozisyonda olduğunu, ekonomik sıkıntıların var olduğunu söyleyerek, sıkıntıların dövizin dalgalanmasından kaynaklandığını söyledi.

Dövizdeki beklenmedik hareketlerin ülkeyi çok olumsuz etkilediğini dile getiren Uluçay, “Deyim yerindeyse Türkiye hapşurduğunda biz nezle oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ada ülkesi olunmasından dolayı ihracatın ithalata oranla çok daha düşük kaldığını dile getiren Uluçay, ithalata bağımlı ülke olunmasından dolayı döviz hareketlerinin daha çok etkilendiğini kaydetti.

2019 yılına girerken hükümetin bir takım önlemeleri göz önünde tutarak hareket ettiğini söyleyen Uluçay, Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyeti ile her 3 yılda bir öngördükleri ekonomik protokolün imzalanmasıyla beklentilerin çok daha iyi noktaya taşınacağını kaydetti.

TC’de sistem değişikliği olduğunu dile getiren Uluçay, bir süreden beri teknik heyetlerin ekonomik protokolün detaylarını çalıştıklarını ve Mayıs ayında da protokolün imzalanmasıyla ekonomide ivme kazanılacağını belirtti.

KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili yardımlarıyla ekonomik yaşamını idame ettirdiğini dile getiren Uluçay, TC’de yaşanan olumsuzlukların KKTC’yi de etkilediğini kaydetti. 

KKTC ve Cumhuriyet Meclisi’nin, hem TC hükümeti ile yapılan protokoller çerçevesinde yasalarını uyumlaştırma çabası, hem de Avrupa Birliği’ne gelecekte üye olunması halinde AB standartlarında uyum çalışma hedefleri olduğunu söyleyen Uluçay, AB uyum yasaları çerçevesinde kurulan komitelerin de çalıştığını kaydetti.

Çalışmaları önemsediklerini dile getiren Uluçay, 2019 yılının geri kalan süresi içinde yıl sonuna kadar yıl iç hedeflenen süreyi yakalayacaklarını ümit ettiğini kaydetti.

Değerli işadamlarının ülkeye gelip yatırım yapılmasının önemine vurgu yapan Uluçay, yapılan çalışmaların buna olumlu yansıyacağını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu KKTC’ye geliyor03 Mayıs 2019 Cuma 15:31
  • Meclis Başkanı Uluçay, TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği İle Türk Sanayi İşadamları Vakfı’nı kabul etti03 Mayıs 2019 Cuma 15:30
  • Ombudsman, 24 yıl uzatmayla puan satın alınarak taşınmaz mal edinilmesini haksız buldu03 Mayıs 2019 Cuma 15:20
  • Serin ve nemli hava sürecek, sonrası ise…03 Mayıs 2019 Cuma 15:18
  • Seri cinayetin yankıları sürüyor: "Rum Polis Genel Müdürü istifa edecek"03 Mayıs 2019 Cuma 13:58
  • Kar-İş öğrenci taşımacılığını çarşamba günü durduracak03 Mayıs 2019 Cuma 13:56
  • KSP'den AB Parlemento seçimi ile ilgili açıklama: Avrupa Birliğinin Avrupalı emperyalist tekellerin bir birliği olduğunu biliyoruz03 Mayıs 2019 Cuma 13:50
  • “Trafikte Beni Farket ” temalı yürüyüş düzenlenecek03 Mayıs 2019 Cuma 13:40
  • Tarim Dairesi haftalik gida analiz sonuçlari açiklandi: 2 üründe limit üstü kalıntı03 Mayıs 2019 Cuma 13:11
  • Baybars basın çalışanlarının Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nü kutladı03 Mayıs 2019 Cuma 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti