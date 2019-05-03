Meclis Başkanı Uluçay, TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği İle Türk Sanayi İşadamları Vakfı’nı kabul etti

Cumhuriyet Meclis Başkanı Teberüken Uluçay, TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu ile Türk Sanayi İşadamları Vakfı Başkanı Veli Sarıtoprak ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Kabulde konuşan Veli Sarıtoprak, KKTC’de olmaktan dolayı Türk işadamları

Olarak mutlu olduklarını söyledi. KKTC’nin kendi evleri olduğunu dile getiren Sarıtoprak, Ankara’dan sivil toplum, dernek, cemiyet ve işadamlarını temsilen KKTC’de olmaktan son derece mutluluk duyduklarını söyledi.

Ankara’nın en etkin sivil toplum kuruluşlarından olan TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği ile Türk Sanayi İşadamları Vakfı yöneticileri olarak KKTC’de bulunduklarını belirten Sarıtoprak, KKTC’de birçok üst düzey temas yaptıklarını kaydetti.

“Buranın fotoğrafını çekiyoruz. Sıkıntılarını öğrenmeye çalışıyoruz. Kıbrıslı işadamları ve sanayicilerle neler yapabiliriz. Ankara’da onlar için nasıl katkı sağlayabiliriz konularında temaslarımız oldu” diyen Sarıtoprak, Meclis Başkanı Teberüken Uluçay’a kabulden dolayı teşekkür etti.



ALLIOĞLU



TC Genç Girişim ve Yönetişim Derneği Başkanı Nezih Allıoğlu da, dernek hakkında bilgi vererek amaçlarının üyelerarası ticareti dostluğu, arkadaşlığı, samimiyeti geliştirmek ve ortaklıklar kurmak olduğunu söyledi.

Allıoğlu, KKTC’de yoğun temaslar gerçekleştirerek ne tür işbirlikleri yapabilecekleri konusunda çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

ULUÇAY

Meclis Başkanı Teberüken Uluçay, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, Meclis çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gerek hükümet gerek Meclis çalışmalarının ülkenin özellikle ekonomik gelişmesinde çok önemli çalışmalar yapıldığını dile getiren Uluçay, birtakım hedefler çerçevesinde ülkeyi daha ileriye götürmek için üzerlerine düşeni yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Daha çok yapılacak işler olduğunu dile getiren Uluçay, ülkenin kalkınmaya hazır bir pozisyonda olduğunu, ekonomik sıkıntıların var olduğunu söyleyerek, sıkıntıların dövizin dalgalanmasından kaynaklandığını söyledi.

Dövizdeki beklenmedik hareketlerin ülkeyi çok olumsuz etkilediğini dile getiren Uluçay, “Deyim yerindeyse Türkiye hapşurduğunda biz nezle oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ada ülkesi olunmasından dolayı ihracatın ithalata oranla çok daha düşük kaldığını dile getiren Uluçay, ithalata bağımlı ülke olunmasından dolayı döviz hareketlerinin daha çok etkilendiğini kaydetti.

2019 yılına girerken hükümetin bir takım önlemeleri göz önünde tutarak hareket ettiğini söyleyen Uluçay, Mayıs ayında Türkiye Cumhuriyeti ile her 3 yılda bir öngördükleri ekonomik protokolün imzalanmasıyla beklentilerin çok daha iyi noktaya taşınacağını kaydetti.

TC’de sistem değişikliği olduğunu dile getiren Uluçay, bir süreden beri teknik heyetlerin ekonomik protokolün detaylarını çalıştıklarını ve Mayıs ayında da protokolün imzalanmasıyla ekonomide ivme kazanılacağını belirtti.

KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin etkin ve fiili yardımlarıyla ekonomik yaşamını idame ettirdiğini dile getiren Uluçay, TC’de yaşanan olumsuzlukların KKTC’yi de etkilediğini kaydetti.

KKTC ve Cumhuriyet Meclisi’nin, hem TC hükümeti ile yapılan protokoller çerçevesinde yasalarını uyumlaştırma çabası, hem de Avrupa Birliği’ne gelecekte üye olunması halinde AB standartlarında uyum çalışma hedefleri olduğunu söyleyen Uluçay, AB uyum yasaları çerçevesinde kurulan komitelerin de çalıştığını kaydetti.

Çalışmaları önemsediklerini dile getiren Uluçay, 2019 yılının geri kalan süresi içinde yıl sonuna kadar yıl iç hedeflenen süreyi yakalayacaklarını ümit ettiğini kaydetti.

Değerli işadamlarının ülkeye gelip yatırım yapılmasının önemine vurgu yapan Uluçay, yapılan çalışmaların buna olumlu yansıyacağını söyledi.