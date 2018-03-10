Meclis Başkanı Uluçay, YDÜ heyetini kabul etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyetini kabul etti.

Meclis Şeref Salonunda dün gerçekleşen kabulde YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfanGünsel, ‘aynı gemide kürek çektiklerine vurgu yaparak, daha ileri seviyelere ulaşmak için birlikte çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi…

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da ülkenin daha iyi yerlere gitmesi için bugüne kadar katkı yapan Üniversitenin bundan sonra da aynı kararlılıkla katkıyı sürdüreceğine olan inancını ifade ederek; “Aynı gemide gidiyoruz ancak bu geminin süratini biraz arttırmamız gerekiyor” dedi.

Yeni dönemde beklentilerinin ve ortaya koyacakları çabaların bu yönde olacağını ifade eden Uluçay, karşılıklı işbirliklerin devam etmesi arzu ettiklerini söyledi.