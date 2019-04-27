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Meclis Başkanı Uluçay’dan Cypfruvex’e ziyaret

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, dünkü Güzelyurt temas ve incelemeleri çerçevesinde Kıbrıs, Meyve, Sebze İşletmecilik Limited’e (Cypfruex) de ziyaret gerçekleştirdi.
Meclis Başkanı Uluçay’dan Cypfruvex’e ziyaret

Meclisten verilen bilgiye göre, Ziyarette Cypfruex Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Olgu, Kurum Sekreteri Uğur Saygılı, Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Cangil ve Danışmanlardan İbrahim Aktekin, Başkan Uluçay’a tesisin bölümlerini göstererek bilgiler verdi.

Başkan Uluçay, tesisi incelemesinin ardından Cypfruex idari binasında Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Cypfruex Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Olgu, Başkan Uluçay’ın ziyareti nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirerek, ülkenin gözbebeği konumunda olan kuruma yetkililer tarafından sahip çıkılmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında, Cypfruex’in bir kamu kuruluşu olarak bölge üreticileri için misyonunun çok büyük olduğunu ve adeta bölgenin can damarı konumunda olduğunu ifade etti.

Kurumun ülke ekonomisine katkısının yadsınamaz bir gerçek olduğuna işaret eden Uluçay, ülke narenciyesinin dışa açılımında Cypfruex’in geçmişten bugüne önemli bir görevi yerine getirdiğine dikkat çekti.

Uluçay ayrıca dışa açılım ve pazarlama konusunda Meclis bünyesinde yapılabilecek her türlü çalışmalarda kurumun yanında olduklarını vurguladı.

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