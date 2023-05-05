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Meclis Başkanı Zorlu Töre: Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aittir

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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olduğunun altını çizdi.
Meclis Başkanı Zorlu Töre: Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aittir

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kapalı Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait olduğunu vurgulayarak, Maraş üzerinde hak iddia edenleri Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat etmeye çağırdı.

Meclis Başkanı Töre, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Rum Yönetimi liderliği ve Meclis Başkanı’nın son zamanlarda uluslararası örgütler nezdinde ‘mektup diplomasisi’ yoluyla kapalı Maraş açılımımızla ilgili Rum tarafının bilindik tezlerini tekrar ederek ana vatan Türkiye Cumhuriyeti’ni şikayet etme girişimlerine hız verdiğini gözlemlemekteyim” ifadelerini kullandı.

Töre, “Tabii ki 60 yıldır sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal altında tutarak Türk tarafını durmaksızın suçlayıp şikayet eden Rum makamlarından aksi de beklenemezdi” dedi.

Töre, açıklamasında şunları kaydetti:

“Şüphesiz bu girişimler, kararlılıkla yürüttüğümüz Kapalı Maraş politikamızın ne denli haklı ve meşru bir politika olduğunun göstergesidir. Rum liderliğinin bu girişimleri, Kapalı Maraş politikamıza karşı uluslararası örgütler üzerinden ana vatan Türkiye’ye karşı saldırı girişiminden öteye geçemeyecek, beyhude çabalardır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları da bu girişimler karşısında sağır ve dilsiz kalacak değildir. Bu bağlamda, Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak gerek uluslararası platformlarda gerekse de ikili temaslarda Rum liderliğinin mesnetsiz propagandalarına gereken her türlü girişimi üstlenmekten imtina etmediğimizi ve etmeyeceğimizi belirtmek isterim. Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti egemenliği ve sınırları içerisindedir. Kapalı Maraş’ın bir kısmı, ziyarete ve gezilere açılmıştır. Maraş üzerinde hak iddia edenler Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat edebilirler. Kapalı Maraş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne aittir.”

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