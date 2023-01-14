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Meclis Başkanlığı: Büstlerle ilgili en kısa sürede gereği yapılacak

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Meclis Başkanlığı: Büstlerle ilgili en kısa sürede gereği yapılacak
Meclis Başkanlığı: Büstlerle ilgili en kısa sürede gereği yapılacak

KKTC Cumhuriyet Meclisi Bahçesi’nde 12 Ocak 2023 tarihinde törenle açılışı gerçekleşen isimlerini taşıdıkları Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Rauf Raif Denktaş ve Dr. Fazıl Küçük büstleri ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Meclis bahçesinde Atatürk ve Dr. Küçük büstleri yer alırken, Denktaş büstünün yer almadığı, bu nedenle Meclis Başkanlığı’nın yeni bir büst yapım proje fikri geliştirerek Türk İşbirliği ve Koordinasyon Başkanlığı (TİKA) yönetimine sunduğu belirtildi.

Açıklamada, TİKA’nın projeye finansal destek sağladığı ifade edilerek, “TİKA bu projede büstlerin kimin tarafından yapılacağına, heykeltıraş seçimine ve yapım aşamasına müdahil olmamış, sadece finansal destek sağlamıştır” denildi.


Açıklamada ayrıca, büstlerin yapımını ülke sanatçılarından bir heykeltıraşın yaptığı da belirtildi.

Meclis açıklamasında, “Bu süreç aynı zamanda Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Planlama ve İnşaat Dairesi'nin denetim ve kontrolünde ilerlemiş ve büstlerin Meclis bahçesine monte işlemi törenden bir gün önce gerçekleşmiştir” ifadeleri de kullanıldı.

“Ortada telafisi imkansız bir durum söz konusu değildir” denilen açıklamada, “Konuyla ilgili uzmanların yorum ve değerlendirmeleri alınarak gereğinin en kısa zamanda yapılacağını kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz” denildi.

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