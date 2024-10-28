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Meclis Başkanlığı Krizi.. CTP grup toplantısı yapacak!

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Cumhuriyet Meclisi, bugün yeniden toplanmayı planlarken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in açacağı oturuma katılmama kararlılığında
Meclis Başkanlığı Krizi.. CTP grup toplantısı yapacak!

Cumhuriyet Meclisi, bugün yeniden toplanmayı planlarken, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekilleri Meclis Başkanı Ziya Öztürkler’in açacağı oturuma katılmama kararlılığında. Meclis Başkanlığı seçimi sürecindeki tartışmaların ardından, CTP, Öztürkler'in başkanlığını tanımadıklarını belirterek oturumu boykot edeceklerini ifade etti. CTP’nin bu kararlı duruşuna rağmen, oturumun açılıp açılmayacağı ve seçime geçilip geçilmeyeceği belirsizliğini koruyor.

KIBRIS’ın edindiği bilgilere göre, CTP milletvekilleri, bugün saat 09.00’da bir grup toplantısı yaparak yol haritalarını belirleyecek. Toplantının ardından CTP’nin izleyeceği strateji ve Meclis oturumunun gidişatı hakkında daha net bir tablo oluşması bekleniyor.

CTP’nin Stratejisi Ne Olacak?

CTP, Meclis Başkanı olarak Ziya Öztürkler’in seçim sürecini meşru kabul etmezken, Meclis oturumlarının açılmasını engellemek için farklı yolları değerlendirdiği belirtiliyor.

Bu gelişmeler ışığında, CTP’nin alacağı kararlar ve Meclis’te yaşanacaklar Kıbrıs Türk siyaseti açısından kritik önem taşıyor.

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