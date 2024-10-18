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Meclis başkanlığı seçimi 23 Kabul,23 Ret , 3 çift mühürlü pusula .çıktı!

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Meclis başkanlığı seçimi 23 Kabul,23 Ret , 3 çift mühürlü pusula .çıktı!
Meclis başkanlığı seçimi 23 Kabul,23 Ret , 3 çift mühürlü pusula .çıktı!

Cumhuriyet Meclisi seçimi 23 Kabul,23 Ret , 3 çift mühürlü oy pusulası .çıktı!

Meclis başkanı Zorlu Töre 26 Evet ile Başkanın Ziya Öztürkler'in seçildiğini açıkladı.

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5'inci turda Öztürker, 26 kabul, 23 ret oyu aldığı Zorlu Töre tarafından açıklandı.

MUHALEFETTEN İTİRAZ

Meclis Başkanı Zorlu Töre, CTP’nin bazı oylarda çift mühür itirazı şerhi düştüğünü belirterek, Ziya Öztürkler’i 26 kabul, 23 ret oyuyla Meclis Başkanı olarak ilan etti.

Meclis Başkan Yardımcılığı seçimine geçiliyor.

ZİYA ÖZTÜRKLER KİMDİR?

2 Kasım 1978 yılında Lefkoşa’da doğdu. Lisans eğitimini Yakındoğu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Yakın Doğu Üniversitesi Halk Bilimi Eğitimi Bölümü’nde, doktora eğitimini Yakındoğu Üniversitesi Eğitim Yönetimi Denetimi Ekonomisi ve Planlaması Bölümü’nde aldı. Yıldız Teknik Üniversitesi Yönetim ve Liderlik Sertifika Programı’nı tamamladı.

Lefke Gazi Lisesi, Şehit Turgut Ortaokulu ve Bülent Ecevit Anadolu Lisesi’nde 2001-20014 yılları arasında öğretmenlik yaptı. 2014-2022 yılları arasında Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü olarak görev yaptı.

2014- 2021 yılları arasında ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Yönetim Kurulu Üyeliği, 2015-2017 yılları arasında Güzelyurt Türk Kızılay Derneği Başkanlığı, 2021-2022 yılları arasında Doğu Akdeniz Üniversitesi Vakıf Yöneticiler Kurulu Üyeliği ve Cumhurbaşkanlığı İki Taraflı Eğitim Teknik Komitesi Üyeliği görevlerini yürüttü.

“Bir Gelecek Düşlüyorum”, “Güzelyurt Kültürü”, “Kıbrıs Gazetesi’nden alıntılar” adlı kitapları yayınlanmıştır.  Birçok bilimsel bildirisi ve makalesi bulunmaktadır. 700’den fazla köşe yazısı yazmıştır.

23 Ocak 2022 Milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili seçilmiştir. 7 şubat 2022 tarihinde yemin ederek göreve başladı.

12 Mayıs 2022 tarihinde kurulan UBP-DP-YDP Koalisyon Hükümetinde İçişleri Bakanı olarak görev aldı. Bu görevi 11 Ağustos 2023 tarihinde sona ermiştir.  Görevini halen milletvekili olarak devam ettirmektedir.

İngilizce bilmektedir.

Evli ve iki çocuk babasıdır.

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