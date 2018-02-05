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Meclis Başkanlığı seçimi nasıl olacak? Anayasa ne diyor?

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Meclis Başkanlığı seçimi nasıl olacak? Anayasa ne diyor?
Meclis Başkanlığı seçimi nasıl olacak? Anayasa ne diyor?İşte anayasanın ilgili maddesi;

İşte anayasanın ilgili maddesi;

KKTC ANAYASASI

Başkanlık Divanı

Madde 83

(1)          Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, milletvekilleri arasından seçilen bir Meclis Başkanı, bir Meclis Başkan Yardımcısı, yeterli sayıda Katip ve İdare Amirinden oluşur.

(2)          Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı, bir kurul olarak çalışır ve Meclisteki grupların sayılarıyla orantılı olarak oluşturulur.

(3)          Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi, bir yasama döneminde iki kez yapılır.  İlk devre için seçilenlerin görev süresi üç, ikinci devre için seçilenlerin görev süresi ise iki yıldır.

                İkinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi dördüncü yasama yılının başlangıcından başlayarak en geç on gün içinde tamamlanır.  İkinci devre Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçilinceye kadar eskilerin görevi devam eder.

(4)          Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı seçimi gizli oyla yapılır.  İlk dört oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu aranır.  Dördüncü  oylamada da salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için beşinci oylama yapılır.  Beşinci oylamada en fazla oy alan aday seçilmiş olur.

(5)          Kâtip ve İdare Amirlerinin sayısı,  hizmet süreleri ve seçimlerine ilişkin kurallar Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünde belirlenir.

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