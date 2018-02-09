Meclis Başkanlığı'na Teberrüken Uluçay seçildi

Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’na CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay seçildi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda Başkanlık divanı seçimi yapılıyor. Hükümet programının okunmasının ardından Başkanlık Divanı seçimine geçilen Genel Kurul’da ilk olarak siyasi parti gruplarına başkanlık divanında düşen üyelikler okundu.

Buna göre, CTP 12 üye sayısıyla 2 sayısal temsiliyet (Meclis Başkanı ve katip), UBP 21 üye sayısıyla 3 temsiliyet (Meclis Başkan Yardımcısı, idari amir ve katip) ve HP 9 üye sayısıyla 1 katipten oluşan üyeliklere sahip.

Gruplar arası varılan mutabakat sonucu CTP Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay Meclis Başkanlığı’na, UBP Milletvekili Zorlu Töre Meclis Başkan Yardımcılığına, Ünal Üstel de İdari Amirliğine aday gösterildi. Meclis Başkanlığı’na aday gösterilen CTP Mağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay için yapılan oylamada, Uluçay 48 oydan, 40 kabul, 7 ret, 1 çekimser oyla Meclis Başkanı seçildi.

Meclis Başkanı seçilmesinin ardından teşekkür konuşması yapan Uluçay, yeni bir dönem başladığını, demokrasinin gelişmesi için hep birlikte çalışacaklarını, ülke için üzerlerine düşen görevi hep birlikte yerine getireceklerini belirtti.

Daha sonra Meclis Başkan Yardımcılığı için seçime geçildi.

TEBERRÜKEN ULUÇAY KİMDİR?

1966’da Mağusa’da doğdu. Ankara Gazi Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu. Yüksek lisansını Doğu Akdeniz Üniversitesi’nde (DAÜ) tamamladı. Marmara Üniversitesi Avrupa Birliği Enstitüsü’nde doktora eğitimine devam etti. Genç İşadamları Derneği (GİAD) Asbaşkanlığı ve Gazimağusa Belediyesi Meclis üyeliği yaptı. 2002-2005 yılları arasında KKTCELL’de Müşteri İlişkileri ve Satış Koordinatörü olarak çalıştı. 2005 genel seçimlerinde ve 7 Ocak 2018'de yapılan erken genel seçimde CTP Mağusa milletvekili olarak seçildi ve halen milletvekili olarak görev yapıyor. Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi üyeliği ve Başkan Vekilliği, Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı üyeliği ve İdare Amirliği görevlerini yürüttü. 2013–2015 yılları arasında İçişleri Bakanı olarak görev yaptı. Halen CTP Merkezi Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olup Yerel Yönetimler Sekreterliği görevini yürütmektedir. İngilizce bilmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır.