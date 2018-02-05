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Meclis başkanlık divanı bugün belirleniyor

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Meclis başkanlık divanı bugün belirleniyor
Geçici Meclis Başkanı TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin başkanlık edeceği Genel Kurul toplantısı saat 10.00’da başlayaca

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün toplanacak.Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 9’uncu dönem üçüncü toplantısını bugün gerçekleştirecek.

Geçici Meclis Başkanı TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin başkanlık edeceği Genel Kurul toplantısı saat 10.00’da başlayacak.Genel Kurul gündeminde Başkanlık Divanı Seçimi bulunuyor.

7 Ocak seçimleri sonrası ikinci toplantısını 29 Ocak’ta yapan Genel Kurul’da hükümetin netleşmemesi nedeniyle Başkanlık Divanı Seçimi 5 Şubat’a ertelenmişti.

Öte yandan Cumhuriyetçi Türk Partisi-Halkın Partisi-Toplumcu Demokrasi Partisi-Demokrat Parti 4’lü koalisyon hükümet programının hafta içinde Meclis Genel Kurulu’nda okunması bekleniyor.

Anayasa’nın 109’uncu Maddesi’ne göre, Bakanlar Kurulu’nun programının, atanma tarihinden başlayarak en geç bir hafta içinde, Başbakan veya bir bakan tarafından, Cumhuriyet Meclisi’nde okunması gerekiyor.

Programın Cumhuriyet Meclisi’nde okunmasının ardından güvenoyuna başvurulacak. Güvenoyu için görüşmelerin, programın okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlaması ve görüşmelerin bitiminden de bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılması gerekiyor.

Başbakan Tufan Erhürman, önceki gün yaptığı açıklamada hükümet programını Cuma günü Genel Kurula getirmeyi hedeflediklerini söylemişti.

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