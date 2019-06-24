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Meclis Başkanlık Divanı Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini görüşecek özel komite kurulması kararı aldı

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Cumhuriyet Meclisi Başkanlık Divanı toplanarak, UBP Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek için özel komite oluşturulmasına karar verdi.
Meclis Başkanlık Divanı Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması istemini görüşecek özel komite kurulması kararı aldı

Başkanlık Divanı bu sabah toplanarak gündeminde bulunan, "Cumhuriyet Meclisi Danışma Kurulu’nun Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün yasama dokunulmazlığının kaldırılması istemini incelemek üzere özel bir komite oluşturulmasına ilişkin kararı" görüştü VE kurulması kararı aldı. 

Başkanlık Divanı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, divan katipleri HP Milletvekili Mesut Genç, UBP Milletvekili Yasemin Öztürk ve CTP Milletvekili Salahi Şahiner'den oluşuyor. İdare amirliği boş bulunuyor. 

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