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Meclis, Başkanlık Divanı Seçimleri Gündemiyle Toplandı

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Meclis, Başkanlık Divanı Seçimleri Gündemiyle Toplandı
Meclis, Başkanlık Divanı Seçimleri Gündemiyle Toplandı

Cumhuriyet Meclisi, Başkanlık Divanı Seçimleri gündemiyle toplandı. Meclis birleşimi 45 dakika gecikmeyle açıldı. Meclisin saat 15.00’te toplanacağı belirtilmişti.

COVID-19 olması nedeniyle yemin törenine katılamayan CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, bugünkü birleşiminde ant içti.

Yasama döneminin birinci birleşiminin ilk oturumundan başlayarak, Cumhuriyet Meclisi Başkanı seçilinceye kadar, Ünal Üstel “Geçici Başkanlık” görevini yürütecek. En genç iki milletvekili olan UBP İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak ile CTP Girne Milletvekili Ongun Talat ise, divan katipleri seçilinceye kadar, geçici katiplik görevini yürütecek.

Mecliste hükümet programının Cuma günü okunması oy birliği ile kabul edildi. UBP-DP-YDP 3’lü koalisyon hükümeti programı 25 Şubat’ta Meclis’te okunacak.

Mecliste Faiz Sucuoğlu'nun Cumhurbaşkanı sunduğu bakanlar okundu.

Başkanlık Divanı Seçimleri bir sonraki birleşime ertelendi.

En yaşlı üye Ünal Üstel ve Ali Pilli'nin bakan olması nedeniyle 3'ncü yaşlı üye Zorlu Töre,  geçici meclis başkanı oldu.

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