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Meclis bugün ikinci toplantısını yapıyor

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Meclis bugün ikinci toplantısını yapıyor
Meclis bugün ikinci toplantısını yapıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, 9’uncu dönem ikinci toplantısı bugün yapılıyor….Genel Kurulu’nun bugünkü  gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri var..

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi sonrasında oluşan ve 22 Ocak’ta yapılan ilk toplantıda seçimi kazanan milletvekillerinin yemin ederek resmen görevlerine başlamalarının ardından Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun, 9’uncu dönem ikinci toplantısı bugün gerçekleştirilecek.

Genel Kurul’un gündeminde Başkanlık Divanı seçimleri var.

Seçimi kazanan ve mazbatalarını 15 Ocak’ta alan Ulusal Birlik Partisi’nden 21, Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden 12, Halkın Partisi’nden 9, Toplumcu Demokrasi Partisi’nden 3, Demokrat Parti’den 3 ve Yeniden Doğuş Partisi’nden 2 milletvekili, 22 Ocak’taki Genel Kurul birleşiminde yemin ederek görevlerine resmen başlamışlardı.

7 Ocak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi’yle Cumhuriyet Meclisi tarihinde ilk kez 6 siyasi parti temsiliyet hakkı kazanmıştı.

 

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