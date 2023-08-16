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Meclis bugün olağanüstü toplanacak

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Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da Zorlu Töre başkanlığında toplanacak.
Meclis bugün olağanüstü toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün olağanüstü toplanıyor.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, Meclis Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre tarafından saat 10.00’da olağanüstü toplantıya çağrıldı.

Toplantı çağrısı, Cumhuriyetçi Türk Partisi grubuna bağlı bazı milletvekilleri ile Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers ile Gazimağusa Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars'ın istemi üzerine yapıldı.

Meclis Genel Kurulu geçen dönemin son toplantısını 26 Haziran'da yapmış ve ardından yaz tatiline girmişti. Yeni yasama yılı 2 Ekim Pazartesi başlayacak. 

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