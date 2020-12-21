Meclis bugün saat 10.00'da toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugün saat 10.00’da toplanması bekleniyor...
Meclis Genel Kurulunda Komitelerden gelen tasarı ve öneriler görüşülecek. Öte yandan bugünkü oturumda güncel konuşmalar yer alacak.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugün saat 10.00’da toplanması bekleniyor...
Meclis Genel Kurulunda Komitelerden gelen tasarı ve öneriler görüşülecek. Öte yandan bugünkü oturumda güncel konuşmalar yer alacak.
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