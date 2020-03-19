Meclis bugün seçimin ertelenmesi gündemiyle toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay milletvekillerini,bugün saat 11.00’de Meclis Genel Kurulu’nun birinci olağanüstü birleşimine çağırdı.

Uluçay, milletvekillerine yaptığı çağrı davetinde toplantının gündeminin “26 Nisan 2020 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçiminin Ertelenmesi” olduğunu belirtti.

Tüm dünya gibi ülkeyi de etkileyen yeni koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçiminin altı ay ertelenmesi konusu Cumhurbaşkanlığı’nda siyasi partilerle ele alınmış ve toplantıdan uzlaşı çıkmıştı.