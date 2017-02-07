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Meclis bugün toplanabildi...

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Meclis bugün toplanabildi...
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.30’da toplandı.

Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında toplanan Genel Kurul’un gündeminde, “Kronik Hastalıklar Hastanesi ve Özel Dal Hastaneleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı”, “Dilekçe ve Ombudsman Komitesi’nin Jalan Karatay Özkızan’ın başvurusuyla hazırlanan denetçi raporuna ilişkin raporu” ve yine aynı komitenin 20 Ocak tarihli toplantısında aldığı kararları gösteren cetvel bulunuyor.

Meclis Genel Kurulu toplantısında güncel konuşmalar  da yapılacak.
Toplantının gündeminde yer alan diğer konular şunlar:

“Digitech İletişim Ltd’nin Stopaj Vergisinin Yürürlükteki Mevzuata Göre Nasıl Affedildiği, Bu Af Yapılırken Yasa Dışılık İçerip İçermediği ve Anayasa’nın Eşitlik İlkesine Aykırılık Yaratıp, Yaratmadığı Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”nin konu hakkındaki raporu; “Kıbrıs Türk Hava Yolları Uçuşlarının Sonlandırılma Sebepleri Hakkında Meclis Araştırma Komitesi”nin konu hakkındaki raporu; yazılı ve sözlü sorular.”

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