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Meclis bugün toplanacak

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Meclis toplanacak. Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü gündeminde milletvekillerinin güncel konuşmaları bulunuyor.
Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, toplantı saat 10.00’da başlayacak.

 

Gündemde, başkanlığın Genel Kurul’a sunuşları ve milletvekillerinin güncel konuşma istemleri, yazılı ve sözlü soruları bulunuyor.

 

Gündemde, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Asım Akansoy’un, Türkiye Cumhuriyeti’ne girişine izin verilmeyen eski milletvekili Dr. Okan Dağlı’ya ilişkin yazılı sorusuna Dışişleri Bakanlığı’nın yanıtı ve Bilişim Teknolojileri ve buna bağlı olarak 60 GHz frekansına ilişkin yazılı sorusuna Başbakanlığın yanıtı da yer alıyor.

 

Sözlü sorular bölümünde ise, CTP İskele Milletvekili Biray Hamzaoğulları’nın, Mehmetçik Belediyesi İmar Planı’nın son durumu hakkındaki sorusu bulunuyor.

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