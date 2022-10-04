Meclis Bugün Toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yeni dönemin ikinci toplantısını bugün denetim işleviyle yapacak.
Saat 10.00’da başlayacak toplantıda güncel konuşmalara ve sorulara yer verilecek.
Talep eden milletvekillerinin güncel konuşma yapabileceği oturumun yazılı sorular bölümünde CTP Girne Milletvekili Ongun Talat’ın “Türkiye Cumhuriyetinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Gönderildiği Söylenen İki Yüz Kişilik Çevik Kuvvet Birliğine İlişkin Yazılı Sorusuna Başbakanlığın Yanıtı” okunacak.
Sözlü soruya dönüştürülen yazılı sorular bölümünde “CTP Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali’nin, Polis Yakın Koruma Hizmetine İlişkin Yazılı Sorusu”; CTP Lefkoşa Milletvekili Ürün Solyalı’nın, “Covid Döneminde Meydana Gelen 12 Haziran 2020 Tarihli ‘Özel Jet İzni’ Olarak Basına Yansıyan Adli Soruşturmanın Akıbetine İlişkin Yazılı Sorusu”; CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy’un, Ercan Havalimanı İhale Şartnamesine İlişkin Yazılı Sorusu; CTP Gazimağusa Milletvekili Asım Akansoy’un, Sanal Bahis Sitelerine İlişkin Yazılı Sorusu” var.
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