Meclis bugün yeniden toplanmayı deneyecek! Nisap olacak mı? Hükümet Meclise girecek mi?
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunun bugün saat 11.00’de toplanması bekleniyor.
Genel Kurul toplantısında nisap aranacak.
Dün toplanan Genel Kurulda, Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması ile İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi” görüşülürken iktidar partilere mensup Milletvekilleri salonu terk etmiş, nisap düşmüş ve toplantı bugüne ertelenmişti.
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