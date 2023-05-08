Meclis Bugün Yoğun Bir Gündemle Toplanıyor

Meclis Genel Kurulu bugün yoğun bir gündemle toplanacak.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında özel gündemde yer alacak işler bölümünde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma Onay Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Genel Kurulun gündeminde “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı; Dernekler Değişiklik Yasa Önerisi; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değişiklik Yasa Tasarısı ve Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Değişiklik Yasa Tasarısı da var.

Toplantıda ayrıca, Sayıştay Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu; Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ele alınacak.

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, KKTC Cumhurbaşkanı’nın Kaan Kutlay’ı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Olarak Atamasına İlişkin Raporu da bulunuyor.