  • BIST 4.400,76
  • Altın 1266.825
  • Dolar 19.4982
  • Euro 21.5226
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Meclis Bugün Yoğun Bir Gündemle Toplanıyor

» »
Meclis Bugün Yoğun Bir Gündemle Toplanıyor
Meclis Bugün Yoğun Bir Gündemle Toplanıyor

Meclis Genel Kurulu bugün yoğun bir gündemle toplanacak. 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun saat 10.00’da başlaması beklenen toplantısında özel gündemde yer alacak işler bölümünde “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma Onay Yasa Tasarısı” görüşülecek.

Genel Kurulun gündeminde “Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı; Dernekler Değişiklik Yasa Önerisi; Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Değişiklik Yasa Tasarısı ve Şehit Aileleri ve Malüllere Yardım Değişiklik Yasa Tasarısı da var.

Toplantıda ayrıca, Sayıştay Değişiklik Yasa Tasarısı’nın üçüncü görüşmesi yapılacak, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Sayıştay Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu; Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu Üyeliği Başvurularının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ele alınacak.

Meclis Genel Kurulu’nun gündeminde, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyeliği Adaylarının Değerlendirilmesine İlişkin Raporu ve Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi’nin, KKTC Cumhurbaşkanı’nın Kaan Kutlay’ı Kişisel Verileri Koruma Kurulu Başkanı Olarak Atamasına İlişkin Raporu da bulunuyor.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Üstel Dr. Sadrettin Tuğcu’ya yönelik gerçekleştirilen menfur saldırıyı kınadı07 Mayıs 2023 Pazar 18:55
  • Sivil Havacılık Güvenlik Yasa Tasarısı hazırlandı07 Mayıs 2023 Pazar 18:45
  • KTOEÖS'ün yönetim kurulu belirlendi07 Mayıs 2023 Pazar 18:29
  • TIP-İŞ ve KTHES yarın ülke genelinde grev yapacak07 Mayıs 2023 Pazar 18:10
  • Gönyeli Belediyesi’nin sözde hayvan barınağını yine su bastı07 Mayıs 2023 Pazar 17:53
  • Polisten Dr. Tuğcu’yu bıçaklayan zanlı hakkında açıklama07 Mayıs 2023 Pazar 17:44
  • Dr. Fazıl Küçük Müzesi Yönetim Kurulu yeniden oluşturuldu07 Mayıs 2023 Pazar 15:03
  • Türkiye’deki depremde yaşamını yitirenlerin anısına Hurmalı Çember’e anıt yapılacak07 Mayıs 2023 Pazar 14:51
  • Yabancı ehliyet sahibi kişilerle ilgili tüzük değişikliği07 Mayıs 2023 Pazar 14:44
  • Cumhurbaşkanı Tatar’dan bıçaklı saldırıya uğrayan Dr. Tuğcu’ya ziyaret07 Mayıs 2023 Pazar 14:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti