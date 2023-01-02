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Meclis, bütçe görüşmelerine bugün devam edecek

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Meclis Genel Kurulu’nda 2023 Ekonomi Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmelerine bugün kaldığı yerden devam edilecek.
Meclis, bütçe görüşmelerine bugün devam edecek

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu, bugün saat 10.00’da toplanacak. Genel Kurul’un gündeminde Cumhurbaşkanlığı, Cumhuriyet Meclisi, Başbakanlık, Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçeleri yer alıyor.

Ekonomi Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 35 milyar 850 milyon TL olarak onaylanan “2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı”nın Genel Kurul’daki  görüşmeleri 27 Aralık’ta başlamış ve ilk gün tasarının bütünü üzerinde  görüşme gerçekleştirilerek 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nın 1. maddesi  oy çokluğuyla kabul edilmişti.

Genel Kurul daha sonra 28-29 Aralık birleşimlerinin ertelenmesi ve bir sonraki birleşimin 2 Ocak’ta devam edilmesini oy birliğiyle onaylamıştı.

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