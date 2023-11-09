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Meclis bütçesinde araç ve benzin tartışması... “Çalışmayan araçlara benzin konuyor”

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Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nde 336 milyon 798 bin 600 TL’lik Cumhuriyet Meclisi bütçesi görüşülüyor.
Meclis bütçesinde araç ve benzin tartışması... “Çalışmayan araçlara benzin konuyor”

Meclis bütçesinde araçlar kalemi altında Meclis'in arızalı iki aracına akaryakıt konulduğu hem muhalefet hem de hükümet milletvekili tarafından dile getirdi.

Meclis Başkan Yardımcısı, CTP milletvekili Fazilet Özdenefe, “Çalışmayan araçlara belirli aralıklarla benzin konuyor. Bu konu nasıl izah edilebilir? Olmayan araçlara binlerce TL’lik benzin konuldu. Bu bütçe görüşülmeye devam edilemez. Soruşturma açılması lazım…” dedi.

UBP milletvekili Hasan Küçük de, “Aracın tamirde olduğu söyleniyor, teslim alındığına dair belge var ancak eş zamanlı olarak gün aşırı bu araca akaryakıt alınıyor. Bu konuyu bu şekilde dile getirmekten utanç duyuyorum” dedi, 

Konuyla ilgili daha detaylı veri elde etmek için toplantıya 10 dakika ara verildi

-Şahiner

Bütçeyle ilgili ilk sözü alan CTP milletvekili Salahi Şahiner, Meclis'in teşkilat yapısına değinerek, belli kadroların güçlendirilmesi, doldurulması, istihdamlar konusunda gereğinin yapılmasını istedi.

Şahiner, stenografların komite tutanaklarının kısa sürede hazırlayabilmesi için de adım atılmasını talep etti.

Hükümetin milletvekillerinin yazılı sorulara cevap vermediğini belirten Şahiner, Meclis Başkanlığı’nın bu konuda baskı unsuru olması gerektiğini kaydetti.

Meclis Başkanı’nın 001 değil, sivil plakalı araçlarla dolaştığını da ifade eden Şahiner, bunun “utanç verici bir diğer durum” olduğunu söyledi.

-Barçın

CTP milletvekili Devrim Barçın, Meclis’te 200’e yakın yasa gücünde kararname olduğunu söyleyerek, bu yasa gücündeki kararnamelerin gündeme alınmasını istedi.

Barçın, “Meclis'in araçlarının nerde olduğu bilinmiyor ama benzin dökümleri bize geliyor. Bu kabul edilemez” diyerek bu konunun konuşulması gerektiğini söyledi.

Bunun üzerine söz alan Komite Başkanı Resmiye Canaltay, yasa gücündeki kararnamelerle ilgili bakanlıklardan aciliyet sıralanması talep ettiklerini söyledi.

-Özuslu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Meclis çalışmalarının, milletvekili çalışmalılarının düzensizliğinin önemli bir sorun olduğunu kaydederek, Meclis oturumlarının, komite toplantılarının zamanında başlamadığını söyledi.

Kamuoyunun Meclis'i nasıl görmek istediğiyle ilgili bir araştırması yapılmasını öneren Özuslu, toplumda Meclis'te “sürekli boş koltuklara konuşuluyor” algısı olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Sami Özuslu, İçtüzüğe genel kurulun toplantı saatiyle ilgili ifade konulması ve buna uyulmasının zorunlu hale getirilmesi, gerekirse iç tüzük değişikliği yapılmasını talep etti.

Külliye inşaatının durdurulması, buraya aktarılan kaynağın depremden etkilenenler için Türkiye’ye iade edilmesi gerektiğini söyleyen Özuslu, “Yeni Meclis binası ihtiyaç olabilir, burası yetersiz kalabilir, okullar yıkılırken, ilaç, yol, elektrik yokken belediyelerin lamba alacak parası yokken TC’den gelse de bu hoyratça harcamalardan rahatsızız” dedi.

-Küçük

UBP Milletvekili Hasan Küçük, ihtiyaç olduğu sürede kadroları açtıklarını, 2024’te en çok hukukçu kadrosuna ihtiyaç duyulacağını söyledi.

Küçük, yazılım ihalesine çıkılıp, yapay zekayla ilgili yazılımların çalıştırılmasına komitelerden başlanabileceğini kaydederek bunun verimliliği artırılacağını belirtti.

Hasan Küçük, araç konusunu üzüntüyle dile getirdiklerini belirterek, bu konuda açıklama beklediklerini söyledi.

Küçük, “Aracın tamirde olduğu söyleniyor, teslim alındığına dair belge var ancak eş zamanlı olarak gün aşırı bu araca akaryakıt alınıyor. Bu konuyu bu şekilde dile getirmekten utanç duyuyorum” dedi, Meclis Divanı'nın da zan altında bırakıldığını söyledi.

-Büyükoğlu

Cumhuriyet Meclisi müdürlerinden Hasan Büyükoğlu, araçlar konusunda soruları yanıtladı, Meclisin 8 aracı bir motosikleti olduğunu kaydetti. 

-Çolakoğlu

CTP milletvekili Şifa Çolakoğlu, harcamalar ya da araçlarla ilgili gerekli bilgilere ulaşamadıklarını belirterek, “Hesap verilebilirlik önemli. Divana girmemin en büyük sebebi de budur” dedi.

Çolakoğlu, harcamalarla ilgili tüm belgelerin bugün buraya getirilmesi gerektiğini söyledi.

Töre

Meclis Başkanı Zorlu Töre, giderlerle ilgili eleştirileri yanıtlayarak, yurt dışına gidiş gelişlerle ilgili rakamların hazır olduğunu, bunun milletvekillerine verilebileceğini söyleyen, yurt dışı biletlerinin çoğu zaman davet edenler tarafından kesildiği, konaklamayı karşı tarafın karşılandığını söyleyerek, “En az para harcayan benim” dedi.

Özdenefe

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, tartışmaların Meclis Başkanı'nın harcamalarıyla ilgili olmadığını ifade ederek, “Burada ciddi bir konu var. Mali açıdan ortada bir suç var. Resmi görüş alınmadan bu komite ileriye gidemez” dedi.

Özdenefe, “Çalışmayan araçlara belirli aralıklarla benzin konuyor. Bu konu nasıl izah edilebilir? Olmayan araçlara binlerce TL’lik benzin konuldu. Bu bütçe görüşülmeye devam edilemez” dedi.

Bunun üzerine konuyla ilgili daha detaylı veri elde etmek için toplantıya 10 dakika ara verildi.

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