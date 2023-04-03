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Meclis çalışanları ek mesaiye kalmadı, Meclis oturumuna ara verildi

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Meclis çalışanları ek mesaiye kalmadı, Meclis oturumuna ara verildi
Meclis çalışanları ek mesaiye kalmadı, Meclis oturumuna ara verildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü oturumuna stenografların ek mesaiye kalmamasından dolayı 10 dakika ara verildi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali’nin konuşma yaptığı sırada, mesaileri 16.00’da biten stenograflar Meclis’ten ayrıldı.

Stenografların ek mesaiye kalmadığı anlaşılırken, Meclis Başkanı Zorlu Töre ise Meclis oturumuna 10 dakika ara verildiğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın (El-Sen), başlattığı eyleme destek vermek amacıyla bugün, Kamu İhale Değişiklik Yasa Tasarısı’nın görüşüleceği Meclis’te tam gün grev yaptığını açıklamış, Bakanlar Kurulu ise söz konusu grevi 60 gün süre ile ertelemişti.

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