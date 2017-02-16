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Meclis Çevre Komitesi toplandı

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Meclis Çevre Komitesi toplandı
Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi, Cumhuriyet Meclisi’ndeki kağıt atıkların geri dönüşüm için değerlendirilmesiyle ilgili olarak toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Çevre Komitesi, Cumhuriyet Meclisi’ndeki kağıt atıkların geri dönüşüm için değerlendirilmesiyle ilgili olarak toplandı. 

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, toplantı, Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı ve Komite Başkan Vekili Hüseyin Avkıran Alanlı, UBP Milletvekili  Hamit Bakırcı, TDP Milletvekili Zeki Çeler ve CTP Milletvekili Hüseyin Erçal’ın katılımıyla yapıldı.

Toplantıya davetli olarak Çevre Koruma Dairesi’nden yetkililer de katıldı.

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