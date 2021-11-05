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Meclis Danışma Kurulu toplandı

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Meclis Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında toplandı.
Meclis Danışma Kurulu toplandı

Meclis Danışma Kurulu, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu Başkanlığında toplandı.

Meclis Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Zalihe Çavuşoğlu, toplantı salonunda saat 09.30’da başlayan toplantıya UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, HP Genel Başkanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve  DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu katıldı.

Toplantıda ayrıca UBP’den Oğuzhan Hasipoğlu ve Sunat Atun, CTP’den Asım Akansoy ve Fazilet Özdenefe, HP’den Tolga Atakan ve Jale Refik Rogers ve DP’den Koral Çağman da yer aldı.

Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavisi devam eden YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı ise toplantıya katılamadı.

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