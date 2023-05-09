Meclis denetim göreviyle toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 11.54'te
başladı.
Gündemde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim göreviyle toplandı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre başkanlığındaki toplantı saat 11.54'te
başladı.
Gündemde milletvekillerinin güncel konuşmaları ile sözlü ve yazılı sorular bulunuyor.
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