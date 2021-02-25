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Meclis denetim gündemiyle toplandı

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Meclis Genel Kurulu bugün saat 11.30’da denetim gündemiyle toplandı.
Meclis denetim gündemiyle toplandı

Meclis Genel Kurulu bugün saat 11.30’da denetim gündemiyle toplandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında toplanan genel kurulda ilk olarak bilgiye ve onaya sunuş işlemleri yapıldı, Meclis komitelerinin üyelik adaylıklarına ilişkin karar okundu, oylandı ve oybirliğiyle kabul edildi.

İdari Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde UBP’den Faiz Sucuoğlu, Özdemir Berova ve Aytaç Çaluda; CTP’den Erkut Şahali, Sıla Usar İncirli; HP’den Jale Refik Rogers görev yapacak.

AB Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Özel Komitesi’nde ise UBP’den Hasan Taçoy, Özdemir Berova, Oğuzhan Hasipoğlu; CTP’den Özdil Nami ve Fazilet Özdenefe: HP’den Tolga Atakan yer alacak. 

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