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Meclis Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Üç Dilekçeyi Görüştü, İkisini Karara Bağladı

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Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan üç dilekçeyi görüştü,  iki dilekçeyi karara bağladı.
Meclis Dilekçe Ve Ombudsman Komitesi Üç Dilekçeyi Görüştü, İkisini Karara Bağladı

Cumhuriyet Meclisi, Dilekçe ve Ombudsman Komitesi, gündeminde bulunan üç dilekçeyi görüştü,  iki dilekçeyi karara bağladı.

Meclisten verilen bilgiye göre, Komite, UBP Milletvekili Komite Başkanı İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında bugün saat 10.00’da toplandı.

Komite toplantısına davetli olarak, Tapu ve Kadastro Dairesi’nden ve Sosyal Sigortalar Dairesi’nden yetkililer katılarak konu ile ilgili görüş ve önerilerde bulundu.

Komitenin, ilgili kurumlarla yapacağı yazışmalar doğrultusunda, bir sonraki toplantısında henüz karara bağlanmayan dilekçelerle ilgili değerlendirmelere devam edeceği bildirildi.

UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra başkanlığında toplanan Dilekçe ve Ombudsman Komitesi toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, HP Milletvekili Erek Çağatay ve CTP Milletvekili Erkut Şahali katıldı.

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