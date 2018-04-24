Meclis Divan Heyeti, TBMM’nin davetlisi olarak Ankara’ya gidiyor

Cumhuriyet Meclisi Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman’ın davetiyle Ankara’ya gidecek olan heyetin, bu kapsamda TBMM Başkanı Kahraman ile görüşme gerçekleştireceği ve Meclis’te temaslarda bulunacağı belirtildi.

Anıtkabir’i de ziyaret edecek olan heyette, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanı sıra, Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Divan üyeleri; Mesut Genç, Salahi Şahiner , Yasemin Öztürk ve Özel Kalem Müdürü Çağlar Gulamkadir ile Protokol Görevlisi Batu Beyit yer alıyor.

Davet için, yarın Ankara’ya hareket edecek olan heyetin cumartesi KKTC’de olması bekleniyor.

