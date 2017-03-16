Meclis Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Bankacılık Yasa Tasarısı’nı görüşüyor

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, komite, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında saat 10.00’da toplandı.
Bankacılık Yasa Tasarısı, ülke bankacılık mevzuatının ülke ihtiyaçları dikkate alınarak, uluslararası standartlar ve AB normları çerçevesinde yeniden düzenlenmesini içeriyor.
Toplantıya, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Ersin Tatar’ın yanı sıra CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı ve CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları katıldı.
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