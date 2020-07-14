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Meclis Futbol Takımı ile KKTC Masterlar Takımı futbol karşılaşmasında karşı karşıya geldi

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Meclis Futbol Takımı ile KKTC Masterlar Takımı futbol karşılaşmasında karşı karşıya geldi
Meclis Futbol Takımı ile KKTC Masterlar Takımı futbol karşılaşmasında karşı karşıya geldi

Cumhuriyet Meclisi tarafından düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramının 46.yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde Meclis Futbol takımı ile KKTC Masterlar Takımı futbol karşılaşmasında karşı karşıya geldi.

Güzelyurt Üner Berkalp Stadyumunda oynanan karşılaşmada Meclis takımında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay’ın yanısıra Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Durdun Oğuz, Milletvekilleri Erhan Arıklı, Hasan Büyükoğlu, Oğuzhan Hasipoğlu ve Mesut Genç ile eski Milletvekillerinden Kadri Fellahoğlu da yer aldı.


Maç öncesi Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakcıoğlu ile Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar Üner Berkalp Stadyumunda Milletvekilleri ve sporcuları karşıladı.
Maç ile ilgili konuşan Meclis Takımı Kaptanı Halkın Partisi Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde bir araya geldiklerini ifade ederek KKTC Master Takımına organizasyona katkı koymaları nedeniyle teşekkür etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay da konuşmasında her yıl 20 Temmuz anısına yurtdışından gelen takımlarla turnuva şeklinde etkinlik gerçekleştirdiklerini ancak bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle tek maç usulü ile bir araya geldiklerini belirtti.


Uluçay, ülke futbolunun çok gelişmiş olduğunu ve bu anlamda çok yetenekli futbolcular olduğunu belirterek amacın spor anlamında da gençlerin hak ettiği yeri alması ve Uluslararası müsabakalarda yer alması olduğunu dile getirdi.


Maçın düzenlenmesindeki amaçlardan birinin de bu konuda bir mesaj vermek olduğunu ifade eden Uluçay, spor ambargosunun aşılması için mücadelenin süreceğini söyledi.
Maç, KKTC Master Takımının 6-4 üstünlüğü ile sona ererken maçta yer alan takım oyuncularına 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı anısına kupa ve madalyaları verildi.

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