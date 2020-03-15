Meclis Genel Kurul Toplantıları Yapılmayacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yasama ve denetim gündemiyle yarın ve salı günü gerçekleştireceği toplantıların yapılmayacağını açıkladı.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meclis’te temsil edilen siyasi parti başkanlarıyla varılan mutabakat ve Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde verdiği idari izin kapsamında Genel Kurul önceden duyurusu yapılan yarınki ve Salı günkü birleşimlerini gerçekleştirmeyecek.
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