Meclis Genel Kurul toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim gündemiyle toplandı.

Genel Kurul’da yapılan konuşmalarda, Kıb-Tek ihale süreci, turizm, çöplüklerde meydana gelen yangınlar ve sağlık gibi konular ele alındı…

Turizm konusundaki eleştirilere yanıt veren Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, teşviklerden gelir kaybını gidermek için çalışma başlattıklarını söyledi.

Maliye Bakanı Alişan Şan da teşviklerin kalem kalem incelendiğini belirtti…

Eleştirileri yanıtlarken Kıb-Tek’le ilgili ihale konusunda da konuşan Şan, her mevzunun kendi içinde değerlendirilmesi, İhale Yasası ve tüzüklerin ele alınması, şikayetleri de göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Çöplüklerdeki yangınlarla ilgili eleştirileri yanıtlayan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise 28 belediyeden 11’inin çöplerini Güngör’e götürdüğünü belirterek, oradaki 2 lotun yetersiz kaldığını, yangına da sıkışan metan gazının neden olduğunu ifade etti.

Öztürkler, “Yangının yüzde 90’ı kontrol altında ama bu aşamada metan gazının sönmesi mümkün değil” dedi.

Çatalköy ve Esentepe belediyelerine ait alanlarda çıkan yangınlara da değinen Öztürkler, diğer çöp alanlarının doğru ve sistematik şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da sağlıkla ilgili eleştirileri anıtladı…

Sağlıkta tam gün hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Altuğra, HPV aşısı temin etme yönünde de çalışmaların yapıldığını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsediklerini ve buna yönelik hizmetlerin de bulunduğunu kaydeden Altuğra, KVC servisinde tadilat sürecini başlattıklarını ifade etti…