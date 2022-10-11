  • BIST 3.571,55
  • Altın 1002.533
  • Dolar 18.5793
  • Euro 18.1418
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASelanik-İzmir seferini yapan ilk gemi İzmir Limanı'na yanaştı

Meclis Genel Kurul toplantısı tamamlandı

» »
Meclis Genel Kurul toplantısı tamamlandı
Meclis Genel Kurul toplantısı tamamlandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu denetim gündemiyle toplandı.

Genel Kurul’da yapılan konuşmalarda, Kıb-Tek ihale süreci, turizm, çöplüklerde meydana gelen yangınlar ve sağlık gibi konular ele alındı…

Turizm konusundaki eleştirilere yanıt veren Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, teşviklerden gelir kaybını gidermek için çalışma başlattıklarını söyledi.
Maliye Bakanı Alişan Şan da teşviklerin kalem kalem incelendiğini belirtti…

Eleştirileri yanıtlarken Kıb-Tek’le ilgili ihale konusunda da konuşan Şan, her mevzunun kendi içinde değerlendirilmesi, İhale Yasası ve tüzüklerin ele alınması, şikayetleri de göz önünde bulundurularak güncellenmesi gerektiğini söyledi.
Çöplüklerdeki yangınlarla ilgili eleştirileri yanıtlayan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler ise 28 belediyeden 11’inin çöplerini Güngör’e götürdüğünü belirterek, oradaki 2 lotun yetersiz kaldığını, yangına da sıkışan metan gazının neden olduğunu ifade etti.
Öztürkler, “Yangının yüzde 90’ı kontrol altında ama bu aşamada metan gazının sönmesi mümkün değil” dedi.
Çatalköy ve Esentepe belediyelerine ait alanlarda çıkan yangınlara da değinen Öztürkler, diğer çöp alanlarının doğru ve sistematik şekilde yönetilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da sağlıkla ilgili eleştirileri anıtladı…
Sağlıkta tam gün hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Altuğra, HPV aşısı temin etme yönünde de çalışmaların yapıldığını söyledi.

Koruyucu sağlık hizmetlerini önemsediklerini ve buna yönelik hizmetlerin de bulunduğunu kaydeden Altuğra, KVC servisinde tadilat sürecini başlattıklarını ifade etti…

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Zeki Çeler, gönüllü destekçileriyle resepsiyonda buluştu11 Ekim 2022 Salı 16:49
  • Cumhurbaşkanı Tatar yurda döndü11 Ekim 2022 Salı 16:16
  • Sağlık Bakanlığı TSHD ücretsiz kanser taraması gerçekleştiriyor11 Ekim 2022 Salı 16:00
  • Hayvancılık Dairesi denetimlerine devam ediyor11 Ekim 2022 Salı 15:46
  • Tatar, UBP’nin 47’nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı11 Ekim 2022 Salı 15:40
  • Akpınar İklim Değişikliği Onay Yasa Tasarısı Hakkında Açıklama Yaptı11 Ekim 2022 Salı 15:25
  • Erhürman: Memleketin geleceğini hamaset üzerinden yönetmeye çalışıyorlar11 Ekim 2022 Salı 15:12
  • Seçim yasakları süresinin düşürülmesini içeren tasarı yarın komitede!11 Ekim 2022 Salı 15:09
  • Özersay: Haksız İşe Alımlarla Adalet Duygusunu Zedelediler11 Ekim 2022 Salı 14:58
  • İnsan Kaçakçılığı ve Muhaceret Yasasına Aykırı Hareket11 Ekim 2022 Salı 14:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti