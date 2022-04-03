Meclis Genel Kurul Yarın Toplanıyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, birleşim saat 10.00’da başlayacak.
Yasama ve denetim işleviyle yapılacak birleşimde, milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek.
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak.
Cumhuriyet Meclisi Başkanlığından verilen bilgiye göre, birleşim saat 10.00’da başlayacak.
Yasama ve denetim işleviyle yapılacak birleşimde, milletvekillerinin güncel konuşmalarına yer verilecek.
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