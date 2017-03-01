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Meclis Genel Kurulu 24 saat ertelendi

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Meclis Genel Kurulu 24 saat ertelendi
Meclis Genel Kurulu 24 saat ertelendi

Cumhuriyet Meclisi bugünkü toplanma denemesinde yine toplanamadı.

Meclis toplantısına sadece CTP,TDP milletvekilleri ve Ahmet Kaşif ile Mustafa Arabacıoğlu katıldı.

Yapılan yoklamada toplantıya sadece 19 milletvekilinin katıldığı ortaya çıktı.

Toplantı yeter sayısı olmadığından toplantı başlayamadı, toplantıya 10 dakika ara verildi.

İkinci kez alınan yokalamda yine nisap olmaması üzerine toplantı 24 saat sonraya ertelendi.

CTP milletvekili Erkut Şahali Yaşananlara tepki gösterdi;

 

 

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