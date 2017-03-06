Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Meclis Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Genel Kurul’un yarınki gündeminde Türk Ajansı-Kıbrıs 2017 Bütçe Yasa Tasarısı ve milletvekillerinden gelen çeşitli konulardaki sorular bulunuyor.

Toplantıda Sayıştay üyeliği için Mehmet Ali Rıfkı ve Gülgün Sahir arasında seçime devam edilecek.

Genel Kurul’un 27 Şubat tarihli birleşiminde Sayıştay üyeliği için seçim gerçekleştirilmiş; seçimde hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim 28 Şubat Salı güne ertelenmişti.

Ancak birleşim 28 Şubat’ta nisaba takılmış, aldığı 24 saatlik 3 ertelemeyle en son cuma yaptığı toplanma girişiminde de yeterli sayı olmadığı için toplanamamış ve yarına ertelenmişti.