Meclis Genel Kurulu bugün toplanacak

Meclis Genel Kurulu, bugün 7’inci olağanüstü birleşimini yapacak. Saat 10.00’da başlayacak toplantının özel gündeminde, 2020 Mali Yılı Bütçe Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname, Genel Tarım Sigortası Fonu 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı ile Cumhurbaşkanı’nca bir daha görüşülmek üzere geri gönderilen Engellileri Koruma, Rehabilite ve İstihdam Değişiklik Yasası görüşülecek.
Genel Kurul’un bugünkü gündeminde Emeklilik Değişiklik Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Değişiklik Yasa Tasarısı, Konut Edindirme Değişiklik Yasa Tasarısı, Su Ürünleri Değişiklik Yasa Tasarısı ile Askerlik Değişiklik Yasa Tasarısı da bulunuyor.
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